Lublin. Ogrodnicy koszą, mieszkańcy krytykują

Miasto poleciło wykosić dziką łąkę, w której dominowała nawłoć (fot. Dominik Smaga)

Chyba nie tak powinna wyglądać opieka nad terenami zielonymi w Lublinie – stwierdza nasz Czytelnik, któremu nie podoba się to, co zrobiono w zagajniku na skraju Węglina Południowego. – To prace porządkowe – tłumaczy Urząd Miasta.

