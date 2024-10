Oni pobiegają w półmaratonie, a autobusy pojadą inaczej

Uczestnicy pobiegną na dystansie 21 km. Początek 20 października o godzinie 9, planowany koniec o godzinie 12. biegacze wystartują ze Stadionu Lekkoatletycznego przy al. Piłsudskiego i pobiegną trasą:

Zygmuntowskie (przez Most Kultury, a potem bulwarem Stanisława Zalewskiego do al. Piłsudskiego), al. Piłsudskiego, Lubelskiego Lipca 80 (okrążenie stadionu Arena Lublin), Stadionowa (do Parku Ludowego), Muzyczna, Nadbystrzycka, Jana Pawła II, Roztocze, Orkana, Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino, Wileńska, Głęboka, Ochotnicza, Szczerbowskiego, al. Piłsudskiego (Stadion Lekkoatletyczny).

– Bieg ulicami odbędzie się przy ograniczonym ruchu. Bezpieczeństwo zapewnią służby policyjne przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Miasta Lublin – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego Ratusza.

Przewidywana liczba uczestników to 800 osób.