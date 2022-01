Orszak Trzech Króli w Lubelskiem. Wersja pandemiczna w całym regionie

– W związku z panującą epidemią, Orszak będzie posiadał podobną formułę jak w ubiegłym roku – zapowiadają organizatorzy chełmskiego Orszaku – Duszpasterstwo Młodzieży w Chełmie i Parafia Rozesłania Św. Apostołów. – Przede wszystkim nie będzie przemarszu ulicami miasta i barwnego orszakowego korowodu. Całość uroczystości odbędzie się w kościele Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie, przy zachowaniu wszystkich rygorów i wymogów sanitarnych.

Uroczystość rozpocznie się w samo południe – „z udziałem Świętej Rodziny, trzech monarchów, aniołów, pasterzy i dzieci z koronami na głowach. Po Liturgii młodzież oraz dorośli wykonają jasełka”. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w wydarzeniu także za pośrednictwem internetu, ponieważ będzie transmisja z uroczystości.

Orszak Trzech Króli, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, przejdzie też ulicami Lublina. Najpierw uczestnicy tej uroczystości będą modlić się w archikatedrze. Mszy, która rozpocznie się o godz. 10, będzie przewodniczyć arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Po liturgii orszak przejdzie ulicami Starego Miasta na plac Zamkowy.

Orszak zaplanowano także w Zamościu, wyruszy ulicami miasta, po mszy w kościele ojców franciszkanów (liturgia rozpocznie się o godz. 10.30).

Orszak będzie także w Świdniku. Uczestnicy przemaszerują z pl. Konstytucji 3 Maja (początek o godz. 12) do kościoła NMP Matki Kościoła, w którym godzinę później zostanie odprawiona msza. „Zachęcamy dzieci i dorosłych do przybycia w strojach nawiązujących do tradycji jasełek i orszakowej – anioły, pasterze, dwórki, rycerze” – namawiają organizatorzy świdnickiego orszaku. „Orszak Trzech Króli w 2022 roku odbędzie się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i sanepidu.”

6 stycznia Orszaki Trzech Króli będą organizowane w całym kraju. W Lubelskiem także m.in. w Garbowie, Milejowie, Wojciechowie, Kazimierzu Dolnym, Poniatowej, Opolu Lubelskim, Polichnie, Zwierzyńcu, Biłgoraju, Krasnobrodzie i Tomaszowie Lubelskim.