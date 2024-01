Zdrowie po czterdziestce. Możesz zrobić serię badań za darmo

Skorzystać mogą przede wszystkim osoby, które mają ukończone 40 lat. Program skierowany jest także do osób, które wcześniej z niego nie korzystały lub minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu. Przed badaniami konieczne jest wypełnienie ankiety poprzez Internetowe Konto Pacjenta, przez infolinię pod nr tel. +48 800 100 101, w przychodni POZ uczestniczącej w programie czy w aplikacji mojeIKP. Zakres badań będzie zależał od odpowiedzi udzielonych w ankiecie.

Pakiet diagnostyczny dla kobiet:

- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

- stężenie glukozy we krwi

- próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

- poziom kreatyniny we krwi

- badanie ogólne moczu

- poziom kwasu moczowego we krwi

- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Mężczyźni mogą wykonać te same badania oraz dodatkowo PSA - antygen swoisty dla stercza całkowity.

Oprócz tego, badaniami wspólnymi dla obu płci jest pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Chętni do wzięcia udziału w programie mogą przystąpić do niego w 241 placówkach w województwie lubelskim. Bezpłatne badania w ramach profilaktyki 40 plus będzie można zrealizować do końca czerwca 2024 roku.