Za baśniami skrywał swoje lęki. Ostatnia podróż Andersena w lubelskim teatrze

– Istnieje opowiadanie „Cień” Andersena i w związku z tym się odnosimy do jego twórczości w ten sposób, ale kreując zupełnie nową historię dialogu jego z jego cieniem, czyli z tą bardziej odważną częścią osobowości; tej która wychodzi, która się nie krępuje, która jest w stanie pójść w świat, która jest w stanie przeżyć coś na 100 proc. – wylicza Krzysztof Rzączyński reżyser spektaklu „Ostatnia podróż Andersena.

Chyba nie ma nikogo, który nie zna Andersena: „Mała Syrenka”, „Brzydkie kaczątko”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Calineczka” to baśnie znane na całym świecie. Jak mówił sam autor: „Moje bajki są przeznaczone dla dorosłych, a nie tylko dla dzieci, które chwytają tylko to, co drugorzędne, a do końca rozumieją je tylko dorośli”.

Hans Christian Andersen nie ograniczał się wyłącznie do pisania bajek. Spośród jego 3381 utworów można znaleźć osiem tomów poezji, dwanaście książek i powieści, pięćdziesiąt dramatów, eseje podróżnicze czy trzy autobiografie.

Scenariusz przedstawienia inspirowany życiem Andersena to dzieło Joanny Rzączyńskiej we współpracy z Małgorzatą Adamczyk. – Hans Christian Andersen przede wszystkim znamy jako baśniopisarza dla dzieci. A jak się zagłębić w te baśnie i popatrzeć na jego życie, to okazuje się, że one są odzwierciedleniem jego lęków – mówi Joanna Rzączyńska.

– Andersen nie był zwykłym pisarzem, lecz człowiekiem, który wiele przeszedł: pochodził z biednej rodziny, jego matka zmagała się z alkoholizmem. W młodości próbował zostać aktorem, ale poniósł porażkę i dopiero po latach odkrył, że jego prawdziwą siłą są baśnie, choć sam nie do końca w to wierzył. Jego twórczość, mimo że skierowana do dzieci, była głęboka i poważna, odbierana również przez dorosłych na wielu poziomach – dodaje Krzysztof Rzączyński.

W przedstawieniu występują: • Bartosz Siwek • Anna Dudziak-Klempka • Matylda Matuszak • Daniel Lasecki • Łukasz Staniewski • Adam Organista • Mirella Rogoza-Biel.

„Ostatnia podróż Andersena”: premiera w sobotę (8 marca) o godzinie 17. Spektakl będzie grany do 16 marca. Bilety online i w kasie teatru (na poziomie „0” CSK).