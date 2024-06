Ostatnie pożegnanie prof. Zubilewicza

– Nie tak się umawialiśmy Tomku. Miałeś jeszcze być długo z nami, służyć nam wszystkim, tym w czym byłeś niezwykle wspaniały – zaczął mowę pożegnalną prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Profesor Tomasz związany z naszą uczelnią ponad 30 lat, jako pracownik, szef kliniki chirurgii naczyniowej i angiologii, był przede wszystkim niezwykłym człowiekiem.

Rektor Załuska podkreślił, że prof. Tomasz Zubilewicz był lekarzem wybitnie wykształconym. Posiadał specjalizację w zakresie chirurgii naczyniowej i angiologii. Był autorem licznych podręczników i publikacji. – Tomek pozostanie na zawsze dla nas cudownym wspaniałym kolegą, niezwykłym; oddanym wszystkim w sposób niezwykły i niewiarygodny. Miałem przyjemność, miałem to szczęście w życiu, Tomka znać od wielu wielu lat. Drogi przyjacielu: za to co zrobiłeś dla nas, dla swoich pacjentów, swoich studentów, swoich przyjaciół, zawsze pozostaniesz w naszych sercach i w naszej modlitwie – pożegnał zmarłego prof. Załuska.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz rozpoczął pracę w szpitalu w 1994 roku. Od 2010 roku pełnił obowiązki ordynatora Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, a od listopada 2011 do połowy 2022 był kierownikiem tej kliniki. Specjalizował się w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej oraz angiologii. Przez lata łączył pracę lekarską z kształceniem studentów na Uniwersytecie Medycznym. Zmarł 20 czerwca w wieku 59 lat.