Teatr Osterwy wypięknieje

Budynek teatru przy ul. Narutowicza został wzniesiony według projektu Karola Kozłowskiego w latach 1884-1886. Od dawna wymaga remontu. W końcu samorząd województwa lubelskiego, który nadzoruje teatr zdecydował o przeprowadzeniu w nim gruntownych zmian. Prowadzone będą w ramach dwóch projektów. Pierwszy dotyczy modernizacji i ucyfrowienia obiektu, a drugi poprawy efektywności energetycznej.

– Są to projekty strategiczne ujęte w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubelskiego. Dla widzów i twórców najważniejszy jest oczywiście remont, przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków teatru, adaptacja pomieszczeń niezbędna do prowadzenia działalności kulturalnej oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Warto też podkreślić, że Teatr przejdzie kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń nawiązujący do pierwotnych założeń projektowych. Do użytku zostanie przywrócona nieużywana obecnie część teatru, tzw. filharmonia – wylicza Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, który ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną Teatru im. Juliusza Osterwy.

Wpłynęły trzy projekty

– Należy podkreślić wysoki stopień trudności zadania projektowego. Wszystkie przedstawione koncepcje cechuje wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy – mówi dr. Andrzej Tokajuk, sędzia referent komisji konkursowej. – Projekty konkursowe prezentują różne rozwiązania układów funkcjonalno-przestrzennych, w różny sposób wpisują się w kontekst miejsca. Komisja konkursowa pracowała przez wiele godzin. Ostatecznie wybór zapadł jednogłośnie. Zdecydowały takie elementy jak trafne wpisanie nowych części teatru w pierzeje ulic miasta pokazujące ich odmienność, ale też związek z istniejącym otoczeniem i stworzenie nowej wartościowej przestrzeni publicznej. Wybraną pracę cechują właściwe decyzje kompozycyjne oraz przyjęta wyrazista filozofia charakteru miejsca. Walorem pracy jest logiczne etapowanie inwestycji – dodaje A. Tokajuk.

Koncepcję, która zajęła pierwsze miejsce i w nagrodę dostała 50 tys. złotych przygotowała pracownia z Warszawy, AMC – Andrzej M. Chołdzyński.