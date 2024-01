Ostra jazda po mieście? Lubelska drogówka mówi "stop"

Zabawy z psem - jak bawić się razem z psem

Zabawy z psem to nie tylko źródło aktywności fizycznej dla pupila, ale również sposób na rozwijanie umiejętności i posłuszeństwa. To także wzmacnianie więzi. Jak się bawić z psem? I na co zwrócić uwagę, wybierając zabawki dla czworonożnego przyjaciela?