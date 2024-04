Paliwowy cud z kartą Orlenu. Taniej o 30 groszy, ale nie 5,19 zł za litr

Majówkowa promocja na Orlenie potrwa do 5 maja, do godz. 23.59. Mogą z niej skorzystać wszyscy użytkownicy programu Vitay, zarejestrowani w aplikacji Orlen vitay lub posiadający tradycyjną plastikową kartę Vitay.

– Każdy jej uczestnik otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć użytkownicy programu Vitay, którzy posiadają również Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na każdym zatankowanym litrze w ramach promocji – informuje koncern.

– Każdy kierowca lubi taką promocję. Wprawdzie nie ma paliwa po 5,19 zł, ale taka obniżka także cieszy – mówi pan Jan, kierowca z Lublina. – Szkoda, że tylko na majówkę – dodaje.

Niestety, są także ograniczenia. Do 5 maja br., do godz. 23.59, można będzie uzyskać rabat na paliwa podczas dwóch tankowań. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie.

- Z majówkowej promocji kierowcy chętnie korzystają – usłyszeliśmy na jednej ze stacji koncernu Orlenu. Dzisiaj litr benzyny 95 na Orlenie kosztuje 6,78 zł, vervy 98 – 7,44 zł, oleju napędowego – 6,84 i ON verva – 7,06 zł.

Z promocyjnej oferty w majówkę będą mogli skorzystać także posiadacze pojazdów elektrycznych. Rozpocznie się ona 1 maja o północy i potrwa do 5 maja, do godz. 23.59. W tym czasie każdy użytkownik aplikacji Orlen Charge będzie mógł naładować pojazd z 10 proc. rabatem na wszystkich stacjach koncernu i punktach ładowania Grupy Orlen.

Poszkodowani są posiadacze pojazdów z instalacją LPG. Ich majówkowa promocja nie dotyczy.