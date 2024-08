Pasjonaci, czy piraci? Plaga wypadków z udziałem motocyklistów

Od 21 czerwca na Lubelszczyźnie motocykliści uczestniczyli w 28 wypadkach drogowych i 62 kolizjach. Czterech kierujących motocyklami niestety poniosło śmierć, a 24 zostało rannych. Główną przyczyną tych zdarzeń była nadmierna prędkość.

– Motocykliści, którzy przestrzegają zasad bezpiecznej jazdy uważają opinie krążące o ich środowisku za bardzo krzywdzące. Wskazują jednocześnie, że większość kierujących motocyklami to prawdziwi pasjonaci, dla których przejażdżka jednośladem to forma relaksu i okazja do spotkań z przyjaciółmi. Niestety zdarzają się również i tacy amatorzy jazdy na motocyklach, którzy notorycznie łamią przepisy – mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek.

Policjanci zaznaczają, że kierowcy jednośladów powinni bardziej zadbać o swoją widoczność na drogach – jedną z głownych przyczyn wypadków jest bowiem to, że kierujący samochodami zbyt późno ich dostrzegają. W związku z tym warto zaopatrzyć się w jasny kask i fluorescencyjne wstawki w kurtce, spodniach i butach.

- Uważajmy na pieszych. Przepuszczajmy na pasach przechodniów, pokażmy wszystkim, że motocykliści potrafią się zachować kulturalnie. Niektórzy motocykliści rzadko kiedy używają kierunkowskazów, co jest dużym lekceważeniem wobec kierowców samochodów, ale też i pozostałych użytkowników jednośladów. To samo dotyczy kwestii lusterek wstecznych - są po to, aby mieć świadomość, co dzieje się za nami. Wszyscy powinniśmy przewidywać sytuacje na drodze – apeluje podkomisarz Kamil Karbowniczek.