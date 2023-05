Piąty koziołek w Lublinie. Ma na imię Vetek. Gdzie go szukać? Zdjęcia

Będzie później, ale i drożej. Do budowy megadworca trzeba dołożyć prawie 50 mln zł

Prawie 50 mln zł trzeba dołożyć do budowy Dworca Metropolitalnego w Lublinie w związku ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych. Miasto doszło do porozumienia z wykonawcą w wyniku mediacji. Urzędnicy przekonują, że to tańsze rozwiązanie, niż ewentualny spór sądowy