Piękna złota jesień w Lublinie. Ogród Saski tętni kolorami

"Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka,

Słońce rozpływa się gasnącym złotem."

W ten sposób złotą porę roku opisywał Leopold Staff. A natura tworzy piękne krajobrazy wokół nas. W Lublinie widać już oznaki zbliżającej się zimy, chociaż nie powiemy, jesień pokazuje że wolałaby z nami pozostać na dłużej.

Teraz warto wybrać się na spacer i podziwiać piękno tej pory roku. Jak się okazuje, by zobaczyć wszystkie kolory jesieni nie trzeba wyjeżdżać daleko poza miasto. Także w Lublinie w wielu miejscach je widać. Jednym z takich miejsc jest Ogród Saski. Przechadzając się po alejkach możemy podziwiać jeszcze gdzieniegdzie kwitnące róże cieszące oczy swoimi kwiatami, a tuż za nimi w tle drzewa w odcieniach zieleni, złota i czerwieni. Takie miejsca są idealne do jesiennej sesji zdjęciowej, by móc tę porę roku uwiecznic na zdjęciach.

Jeśli wierzyć prognozom pogody, taka piękna złota jesień ma z nami pozostać do końca tygodnia. W ciągu dnia będziemy rozpieszczani przez słońce, a termoetry wskazywać będą około 15 kresek powyżej zera. Chociaż już powoli znaki o sobie daje zima. Nocą pojawiać się będą przygruntowe przymrozki.

Ale nie ma się co martwić. Do wiosny pozostało już tylko 150 dni.