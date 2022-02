Pieniądze na kulturę. Co się będzie działo w Lublinie. I za ile

Miasto pokazało listę 79 projektów kulturalnych, które otrzymają wsparcie z budżetu Miasta Lublin w programie Miasto Kultury.

– Preferowane były projekty cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania, wprowadzające innowacyjne rozwiązania, a zwłaszcza te, mające na celu wzmocnienie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 – wyjaśnia wybór Ratusz. Dofinansowane wydarzenia zostały wyłonione z puli 146 wniosków.

Najwyższe kwoty – po 35 tysięcy – przypadły: Fundacji Sztukmistrze na organizację „Sceny Sztukmistrza 2022”, Towarzystwu Muzycznemu im. H. Wieniawskiego na koncerty „Harmonie Starego Miasta” i parafii Świętej Rodziny na XXVI Międzynarodowy Festiwal Organowy.

34 tys. złotych to wsparcie na interdyscyplinarny festiwal twórczości kobiet, który planuje Fundacja Camera Femina. O 2 tysiące mniej dostali organizatorzy cyklu wystaw 10 lat Brain Damage Gallery, czyli Europejska Fundacja Kultury Miejskiej.

Na liście beneficjantów, którzy dostali po 30 tysięcy zł jest warszawskie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich na wydawanie dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” (odmówiono stowarzyszeniu wsparcia na organizację Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Pisarze Świata w Lublinie) i Fundacja Kultury Audiowizualnej „beetle” – na Otwartą Szkołę.

– To działania promujące łączenie kultury z edukacją i partycypacja społeczna. A w tym roku także promujące idee kreatywności i przedsiębiorczości. Działania polegają na zmianach estetycznych, funkcjonalnych i organizacyjnych szkoły z udziałem artystów i ludzi kultury. Składają się z cyklu warsztatów i spotkań. W tej edycji łączymy się z Przedsiębiorczymi Dzieciakami i wspólnie dotrzemy do 15 szkół. Jedna z nich będzie miała szansę na przemiany – mówi Alina Januszczyk, prezeska FKA „beetle”, która przyznaje, że składany wniosek opiewał na wyższą kwotę.

Otwarta Szkoła jest na liście projektów wybranych jako realizujące założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Jest tam też Fundacja Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, która dostała 50 tysięcy na dwa wydarzenia – ŻakART i Ogólnopolski Festiwal Studencka Wiosna Teatralna.

„Młoda” oferta to lista 25 wydarzeń od piątej edycji Areny Gier przez Lublin miga, Kultury przestrzeni po akcje PCK 101 lajków czy Młodzież tańczy tango i Unię Film Festival.

W przeliczeniu na organizatora największe przelewy – po 52 tys. złotych - trafią na konto Fundacji Camera Femina i Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia.

– „Windows’22” to rozwinięcie pomysłu z zeszłego roku, kiedy organizowaliśmy cykl dziesięciu wystaw w witrynie przy ul. Staszica. Planujemy kontynuację prezentacji sztuki w przestrzeni zewnętrznej, w tym samym oknie wystawowym ale też w kolejnym. Informacja o pieniądzach to świeża sprawa, nie chcę jeszcze podawać nazwisk twórców. Będą to zarówno doświadczeni, uznani artyści i młodzi - studenci i dyplomanci związani z UMCS. Cieszę się, że miasto dostrzegło nasze działania, bo w zeszłym roku zorganizowaliśmy 25 wystaw – mówi Marta Ryczkowska, prezeska stowarzyszenia. I dodaje, że drugie działanie „Strefa Sztuki. Ślady” to także kontynuacja działalności.

Będą organizowane warsztaty dla osób mających problemy ze wzrokiem, by miały kontakt z różnymi dziedzinami sztuki. Organizatorzy chcą uświadomić, że sztuka współczesna może być poznawalna innymi zmysłami niż wzrok.

Kwotą 48 tysięcy miasto wsparło Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków (Wschodni Salon Sztuki i Objazdowa galeria ZPAP). 44 tysiące na dwa projekty przyznano Fundacji Szpilka. Cztery tysiące mniej na kontynuację „Kryminalnych czwartków” i festiwalu reportażu otrzyma Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin.

Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 1 236 000 zł. Z uwagi na bardzo dużą liczbę złożonych projektów pierwotna kwota przewidzianego wsparcia została zwiększona o 336 tys. zł.