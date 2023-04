Pierwsza Komunia Święta. 10 tys. złotych to może być za mało

Dla rodziców, jak i uczniów przystępujących do I Komunii Świętej uroczystość jest bardzo ważna. Nie może się odbyć bez białej sukni z dodatkami: rękawiczkami, wiankami, butami i torebkami, a także eleganckiego garnituru. Do tego z dużym, piętrowym tortem na przyjęciu po uroczystości w kościele. Również chłopcy chcą wyglądać wyjątkowo.

Rodziców wyrywa z butów

Pierwszy wydatek to strój komunijny. - Jeśli chodzi o zrzutkę rodziców na kościół, a dodatkowo strój to już jest to w granicach 1 tys. zł - mówi Rafał Misztal, rodzic ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie, który 6 maja przystępuje do I Komunii Świętej.

Pani Monika urządza komunię córce w podlubelskiej miejscowości. Tam dziecko przyjmie sakrament. - W 10 000 zł się nie zamknę. Zaprosiłam tylko najbliższą rodzinę. To 250 zł „za talerzyk” w lokalu. Od dziecka połowa tej ceny. Do tego sukienka, fotograf i składka na kościół. W tym zawiera się „pamiątka” dla księdza i pieniądze na sprzątanie kościoła. Proboszcz powiedział, że nie będzie do tego zmuszał rodziców, tylko wynajmie firmę. Trzeba jej zapłacić – opowiada kobieta.

Za wianek komunijny w sklepie z dewocjonaliami zapłacić będziemy musieli około 90 zł. Są jednak i takie, które kupimy nawet i za 150 zł. Jeśli chcemy kupić wianek pozłacany wydamy ok. 280 zł.

Drogie jest również przyjęcie komunijne. - W lokalach, w których się dowiadywałem ile może kosztować „talerzyk” ceny są od 170 lub 180 zł, nawet do 250 zł za osobę. Cena jest oczywiście zależna od „udziwnień” takiego przyjęcia – dodaje Rafał Misztal.

Nie trudno więc oszacować, że jeśli zaprosimy rodzinę 20-osobową za samo przyjęcie będziemy musieli zapłacić około 3600 zł (licząc po 180 zł za osobę). Jeśli jednak wybierzemy droższą opcję, to licząc rodzinę 20-osobową przy koszcie 250 zł „za talerzyk” za przyjęcie zapłacimy 5 000 zł.

- Ceny obecnie kształtują się od 109 do 229 zł za talerzyk, od pakietu. Podstawowy obiad to jest cena 109 zł. Potem są pakiety droższe, w zależności od tego, ile ktoś sobie życzy przystawek przy stole. W skład podstawowego pakietu wchodzi zupa i danie główne. Nie proponujemy w pakiecie deserów ze względu na to, że są zazwyczaj torty komunijne - mówi Agnieszka Kolibska, właścicielka restauracji Za Kulisami i Hotelu Ilan w Lublinie.

Mimo takich cen, trend na organizowanie przyjęcia poza domem się nie zmienia. - Mimo drożyzny mamy wielu chętnych. Tak naprawdę organizacja przyjęcia w domu wychodzi praktycznie tak samo. W domu przygotowujemy zazwyczaj wszystkiego więcej, więc finansowo wychodzi to bardzo podobnie. Dlatego też wiele osób decyduje się robić przyjęcia rodzinne poza domem – dodaje Agnieszka Kolibska.

- Nam również chętnych do organizacji komunii nie brakuje. Wielu gości zdecydowało się zarezerwować termin nawet i na dwa lata do przodu - mówi Natalia Kozłowska, właścicielka restauracji Insomnia w Lublinie i wyjaśnia: - Obowiązuje więc umowa restaurację, jak i klienta. Jeżeli goście rezerwowali przyjęcia w 2022 roku ceny będą nieznacznie większe, jednak jeśli rezerwowali na ostatnią chwilę, wtedy będzie najdrożej. Cena za przyjęcie komunijne rezerwowane dwa lata temu to było ok. 140 zł za osobę. Aktualnie są to ceny pomiędzy 180, a 200 zł za osobę.

Tu również cena jest uzasadniona od pakietu, który wybierzemy. - Najczęściej jest to ten pakiet do 200 zł za osobę, gdzie podawany jest obiad trzydaniowy z deserem oraz z przystawkami i nielimitowanymi napojami zimnymi oraz gorącymi. Dodatkowo można zamówić sobie słodki stół, dodatkowe dania gorące – dodaje Kozłowska.

Co łaska

Jak co roku zagwozdką jest prezent komunijny. - Najlepszy na prezent byłby medalik dla dziewczynki i chłopca albo hulajnogi elektryczne. Przydatny mógłby być również głośnik JBL. Oczywiście dołączyłbym do tego życzenia z jakimś cytatem z Biblii. Jeśli chodzi o kopertę nie mam pojęcia ile bym dał. To kwestia do przemyślenia – dzieli się z nami rodzic ucznia.

Prezenty komunijne to trudny temat. - To ma być duchowe przeżycie, ale też dzieciaki chciałyby dostać jakieś upominki z tego powodu, bo w końcu przez cały rok się przygotowują. Organizacja uroczystości, która będzie dla dziecka wspomnieniem kosztuje z roku na rok coraz więcej, będzie dobrze, jeśli choć w części ta kwota się zwróci. Uważam dlatego, że na taką uroczystość w dobrym guście jest podarować dziecku drobny prezent i dodatkowo dołożyć jakieś 200 lub 300 zł, które pokryją koszty mojej obecności na przyjęciu komunijnym – mówi pani Barbara mieszkanka z Lublina, krewna ucznia przystępującego do sakramentu.