Pierwsza taka inauguracja. Uczelnie z Lublina wspólnie rozpoczną nowy rok akademicki

- 1 października stanie się coś nowego w naszym otoczeniu. Wszyscy razem zainaugurujemy rok akademicki, przechodząc z naszymi nauczycielami akademickimi i członkami naszych społeczności przez miasto, żeby zaakcentować naszą wierność i ukłon w kierunku rozwoju akademickości Lublina i regionu – mówi prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Niedzielne wydarzenie rozpocznie się o godz. 10 mszą świętą w archikatedrze lubelskiej. Po jej zakończeniu z pl. Katedralnego wyruszy wspomniany przemarsz, w którym ma wziąć udział ok. 200 osób. Jego trasa przebiegnie ulicami: Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Al. Racławickimi i ul. Grottgera do Filharmonii Lubelskiej, gdzie odbędzie się oficjalna inauguracja. Wykład inauguracyjny „O pożytkach płynących z wykształcenia wyższego” wygłosi prof. Zbigniew Marciniak, matematyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Pomysł wspólnego rozpoczęcia roku akademickiego zrodził się w ramach funkcjonującego od kilku lat Związku Uczelni Lubelskich.

- Po wieloletnich doświadczeniach i dyskusjach w naszym gronie uznaliśmy, że czas najwyższy, by spiąć naszą aktywność w ramach akademickiego Lublina również w sposób symboliczny – mówi prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS. I zaznacza: - Dołączamy tym samym do grona sześciu ośrodków akademickich w naszym kraju, gdzie rozpoczęcie roku akademickiego odbywa się w podobny sposób. Robimy to po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że wpisze się to w tradycję naszego miasta.

Niezależnie od przygotowywanego wspólnie wydarzenia, poszczególne uczelnie planują tradycyjnie inaugurować nowy rok akademicki indywidualnie, w swoich murach. Uniwersytet Przyrodniczy swoją inaugurację szykuje już w piątek (29 września). Uniwersytet Medyczny zorganizuje ją w najbliższy poniedziałek, a Politechnika Lubelska - dzień później. KUL nowy rok rozpocznie uroczyście 15 października, a UMCS 23 października.