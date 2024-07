Pierwsze paczki trafiły do potrzebujących. Lubelska Caritas pomoże 8 tys. potrzebującym

- Paczki otrzymało już około pół tysiąca osób, docelowo otrzyma je około osiem tysięcy do końca grudnia. Projekt skierowany jest do każdej osoby, która legalnie przebywa w naszym kraju. Akcja przeznaczona jest dla osób z Polski jak i migrantów. Jedynym kryterium, jakie trzeba spełnić, jest kryterium dochodowe 1590 zł dla członka rodziny w rodzinie wielodzietnej i 2056,40 zł. dla osoby samotnej. Wystarczy pójść do ośrodka pomocy społecznej, dostać specjalne skierowanie i przyjść z nim do nas-tłumaczyła Iwona Syta, koordynator FEPŻ Archidiecezji Lubelskiej.



Koordynator Iwona Syta podkreśliła, że akcja napotkała na swojej drodze dwa problemy. Jednym z nich jest dotarcie do osób niepełnosprawnych, którym poruszanie sprawia trudność a także wstyd, z którym mierzą się osoby potrzebujące. Apelowała, aby mieszkańcy naszego regionu, zwrócili uwagę na osoby potrzebujące w swoim sąsiedztwie.

- Zwracajmy uwagę na to co sie dzieje wokół nas, sprawdzajmy czy pomoc nie jest potrzebna u naszych sąsiadów- apelowała Syta.



W paczkach znajduje się mleko, konserwy mięsne i rybne, olej, cukier, mąka i fasolka po bretońsku. Założeniem programu jest by każda osoba potrzebująca otrzymała taki sam zestaw a w nim 17 artykułów spożywczych, czyli ok. 34 kg żywności.



Pani Natalia wraz z niepełnosprawnym dzieckiem, przyjechała do Polski w 2022 roku z Charkowa. O programie poinformowało ją Caritas, jest zgłoszona na listę osób potrzebujących. Kobieta jest wdzięczna za okazaną pomoc.

-Mój syn uwielbia mleko, produkty które dostaliśmy mąka, konserwy, cukier bardzo się przydadzą. Dla mnie to ekonomia, mając niepełnosprawne dziecko potrzeb jest dużo. Paczka na pewno ułatwi nam życie- mówiła pani Natalia.

- Ceny w ostatnim czasie bardzo poszły w górę. Kupując podstawowe produkty w sklepie trzeba zapłacić 100 zł. To dużo pieniędzy mając ich niewiele. To duża pomoc- chwaliła akcję.



Obecnie wydawanych jest dziewięć produktów. Paczki dystrybuowane w ramach realizacji programu są wydawane nieodpłatnie.



Celem programu FEPŻ jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.