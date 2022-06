Pierwszy dzień wakacji 2022. Na co trzeba najbardziej uważać

– Z informacji przedstawionych przez kuratorium wynika, że zainteresowanie zbiorowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży jest bardzo duże, nawet przekraczające to z okresu przed pandemią. Dlatego też niezmiernie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie tego letniego wypoczynku – mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. I zapewnia, że podległe mu służby są gotowe do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z wakacji.

Szczególną uwagą zostaną objęte jeziora, zalewy i stawy, gdzie w upalne dni wiele osób będzie szukać ochłody. Policyjne patrole wodne będą mogły liczyć na wsparcie strażaków.

– Nasze motorówki będą do dyspozycji policji, a policyjne będą do dyspozycji naszej w kwestii patrolowania akwenów. Myślę, że to w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo na wodach – mówi nadbryg. Grzegorz Alinowski, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

W lipcu i sierpniu całodobowy dyżur ratowniczy na Wiśle zapewni Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. – Będzie to zespół z łodzią motorową i pełnym wyposażeniem ratowniczo-medycznym, żeby móc zareagować jak najszybciej na wszystkie zdarzenia, które mogą zaistnieć na największej rzece w regionie – wyjaśnia Robert Wawrach, prezes zarządu rejonowego WOPR w Lublinie. I przypomina, by podczas wypoczynku nad wodą pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie, zwłaszcza dzieci.

– Zacznijmy od wybrania bezpiecznego miejsca. Statystyki z wielu ostatnich lat mówią, że nie było ani jednego utonięcia na terenie kąpielisk strzeżonych przez ratowników. Do wszystkich tragicznych zdarzeń dochodziło w miejscach dzikich, niestrzeżonych i nieprzystosowanych do kąpieli, a często wręcz niebezpiecznych – mówi Wawrach. I dodaje: – Co roku w Polsce tonie między 400 a 500 osób i jest to niestety wynikiem kompletnego braku rozsądku. W stu procentach wina leży po stronie osób, które utonęły, bo były nie w tym miejscu i nie wtedy, kiedy trzeba, a często po spożyciu alkoholu. Traktujmy wodę jak samochód. Jeżeli człowiek wypił, nie powinien wchodzić do wody.

Wszystkie miejsca letniego wypoczynku pod względem bezpieczeństwa opiniuje straż pożarna. Kontrolują je także pracownicy kuratorium, którzy sprawdzają m.in. kwalifikacje kadry czy dostosowanie programu kolonii czy obozów do wieku uczestników i miejsca pobytu.

– Realizujemy kontrole planowe oraz doraźne, czyli interwencyjne. Jest ich tyle, że każdego roku kontrolowana jest mniej więcej połowa placówek i można powiedzieć, że z roku na rok stwierdzamy mniej interwencji w zakresie zgłaszanych nieprawidłowości – przyznaje Jerzy Surma z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Kontrole autokarów

Na stronie wojewódzkiej i powiatowych komend policji można znaleźć wykaz miejsc, w których sprawdzany jest stan techniczny pojazdów wiozących dzieci i młodzież na miejsce wypoczynku wraz z numerami telefonów, pod którymi można zgłosić taką kontrolę.

– W czasie ubiegłych wakacji skontrolowaliśmy prawie 530 autokarów. Stwierdzane były jedynie niegroźne usterki. Ale na przykład już w tym roku do jednej ze szkół w regionie przyjechał kierowca w stanie nietrzeźwości mający wieźć dzieci – mówi mł. insp. Mariusz Szajwaj, naczelnik lubelskiej drogówki.

Przez całe wakacje w dni z większym natężeniem ruchu na drogach obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o całkowitej masie powyżej 12 ton. – Ograniczenia te będą występować w piątki, soboty i niedziele w określonych godzinach, a także 15 sierpnia – przypomina Piotr Winiarski, wojewódzki inspektor transportu drogowego.