Pierwszy mały koziołek już stoi przed Ratuszem. Może być ich więcej

Pończochy męskie – kompresjoterapia nie tylko dla kobiet

Problemy żylaków kończyn dolnych to coraz częsta dolegliwość, która dotyczy nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. Żylaki to problem, którego nie można bagatelizować. Skłonność powstawania żylaków jest uwarunkowana genetycznie, ale również może na to wpływać niezdrowy tryb życia – brak sportu czy złe odżywianie.