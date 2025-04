Lokal znajduje się w zabytkowej kamienicy w samym centrum miasta, tuż przy deptaku. Starbucks zajmuje dwa piętra, oferując 60 miejsc wewnątrz i 50 na zewnątrz.

– Wiemy, że wiele osób czekało na ten moment, bo długo nie było nas w tym rejonie. My też nie mogliśmy się doczekać, by Starbucks pojawił się w Lublinie. To pierwsza nasza kawiarnia w województwie lubelskim, więc tym bardziej to otwarcie jest wyjątkowe – mówi Vedran Modrić, Regionalny Dyrektor Operacyjny Starbucks Polska.

Dla pierwszych 600 gości

W nowej kawiarni goście znajdą wszystkie klasyczne propozycje Starbucks, w tym latte, cappuccino czy americano, a także sezonowe nowości. Aktualnie w menu dominują wiosenne napoje o smaku lawendy.

Z okazji otwarcia Starbucks przygotował specjalną niespodziankę. Pierwszych 600 gości, którzy odwiedzą kawiarnię 2 kwietnia, otrzyma wielorazowy kubek Starbucks.

Starbucks w Polsce i na świecie

Starbucks Coffee Company działa od 1971 roku i jest globalnym liderem w branży kawowej. W Polsce marka rozwija się dynamicznie, a otwarcie w Lublinie to kolejny krok w ekspansji na rynku. Właścicielem franczyzy jest AmRest, największa spółka restauracyjna w Europie Środkowo-Wschodniej.