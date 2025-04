W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie przeprowadzono zabieg TMVR, czyli przezskórnego wszczepienia nowej protezy zastawki mitralnej we wcześniej wszczepioną. To pierwsza taka procedura wykonana w południowo-wschodniej Polsce. Operacji poddała się osiemdziesięcioletnia pani Halina z Lublina, która od lat zmagała się z problemami kardiologicznymi.

Zabieg wykonał zespół kardiochirurgów pod kierownictwem dr. n. med. Krzysztofa Olszewskiego i dr. n. med. Michała Kozłowicza, wspieranych przez specjalistów z zakresu kardiologii i anestezjologii. W procedurze uczestniczył również włoski profesor Davide Gabbieri, posiadający doświadczenie w tego typu operacjach.

- Razem z trzema klinicznymi oddziałami kardiologii nasza jednostka tworzy Uniwersyteckie Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii USK Nr 4 w Lublinie, które zabezpiecza całe województwo w zakresie chorób układu krążenia, przyjmując zarówno pacjentów w trybie pilnym, jak i planowym. Kierowane są do nas osoby do zabiegów z innych ośrodków. Tylko w ciągu ostatniego pół roku ośrodki te przekazały nam 139 chorych – mówi dr n. med. Adam Stadnik, lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem Kardiochirurgii.

– Nie zdarza się, aby zgłoszony do nas w trybie pilnym pacjent nie został przyjęty. Nigdy nie odmawiamy pomocy i jesteśmy do niej przygotowani. W ramach szeroko rozwiniętej współpracy z innymi ośrodkami, od września ubiegłego roku leczyliśmy m.in. 33 pacjentów przejętych od Szpitala Wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej i 15 od szpitala w Puławach, wielu chorych kierowanych jest tu z Chełma, Nałęczowa, Kraśnika, Białej Podlaskiej i innych jednostek, które zwracają się do nas o pomoc – podkreśla lekarz.