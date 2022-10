Pierwszy weekend Icemanii w Lublinie. Zdjęcia

Icemania została uruchomiona w sobotę. W tym roku łyżwiarze muszą się pogodzić z podwyżką cen. Jak już pisaliśmy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (to spółka zarządzająca Icemanią) zdecydował, że w obliczu rosnących kosztów wstęp na lodowisko będzie droższy.

Za 60-minutowy bilet normalny trzeba płacić 19 zł w dni powszednie (było 14 zł) oraz 25 zł w weekendy (było 18 zł). 60-minutowy bilet ulgowy kosztuje 15 zł w dni powszednie, a 19 zł w weekendy. 60-minutowy bilet rodzinny (jedna osoba dorosła i jedna niepełnoletnia) kosztuje 30 zł w dni powszednie i 39 zł w weekendy. To tylko przykładowe zmiany w cenniku.

Zmieniają się nie tylko ceny, ale też czas pracy Icemanii.

– W dni powszednie udostępniamy dodatkową, przedpołudniową tercję przeznaczoną do jazdy indywidualnej i grupowej – informował rzecznik MOSiR.

W dni powszednie tafla ma być dostępna dla grup zorganizowanych i klientów indywidualnych od godz. 10 do 11.15, od godz. 11.45 do 13.00 oraz od godz. 13.30 do 14.45.