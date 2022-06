Piesza pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę. Pątnicy mają spać gdzie indziej

Po 2 latach pandemii koronawirusa i pielgrzymowania w formie sztafetowej w tym roku pątnicy wracają do tradycyjnej formy pielgrzymowania. Na tegoroczną 44. Pieszą Pielgrzymkę z Lublina na Jasną Górę można zapisywać się już od niedzieli do 25 lipca w parafiach. Później (od 26 lipca, zapisy będą prowadzone w sekretariacie przed lubelską Archikatedrą, codziennie do wyjścia pielgrzymki w godz. 10 - 17).

Wpisowe wynosi 85 zł (opłata uwzględnia m.in. transport bagaży, kupno lekarstw i materiałów opatrunkowych, tzw. gadżety pielgrzymkowe, informatory oraz ubezpieczenie NW).

– Gdyby się okazało, że ktoś nie może pójść na pielgrzymkę z powodów finansowych to od wielu lat funkcjonuje Fundusz Idę z Tobą. Skupia on ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą wyruszyć na szlak, a bardzo by chcieli, ale albo zdrowie albo praca czy też zaplanowane urlopy im na to nie pozwalają – mówi ks. Ładniak. – Osoby te często wpłacają pieniądze i zostawiają swoją intencję, którą my zabieramy na Jasną Górę.

Dzięki wpłatom organizatorzy pielgrzymki mają możliwość pokrycia kosztów za tych, których na opłatę nie stać. – Decyzję o tym kogo wspieramy podejmuje w parafii ksiądz proboszcz – dodaje ks. Mirosław Ładniak.

W tym roku pielgrzymi będą spać głównie w namiotach. – Choć wysłaliśmy też informację do wszystkich szkół, które znajdą się na naszej trasie, w miejscowościach, w których będziemy mieć noclegi. I jestem bardzo pozytywnie zaskoczony – przyznaje ks. Mirosław Ładniak. – Większość szkół już odpisała, że gorąco nas zapraszają i możemy w tych szkołach nocować.

Dlatego też na pątniczy szlak trzeba będzie zabrać m.in. śpiwory i karimaty.