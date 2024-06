Pociągiem nad morze. Nowe wakacyjne połączenia

Sezonowe połączenie TLK 21170/12170 Ustronie relacji Lublin – Kołobrzeg – Lublin wchodzi 21 czerwca. Natomiast od 24 czerwca zacznie kursować wakacyjny pociąg TLK 25150/52150 Mierzeja relacji Dorohusk/Lublin – Hel – Lublin. Poza tym, trasa pociągu IC 12100/1 Chełmianin relacji Warszawa - Chełm zostanie wydłużona do stacji Dorohusk.

Na tym nie koniec, bo pasażerowie z Lublina w wakacje będą mogli skorzystać

z 15 par połączeń do Warszawy, 3 do Krakowa, 5 do Kielc, 4 do Wrocławia, 5 do Katowic oraz 3 do Szczecina.

Warto przypomnieć, że od 9 czerwca przywrócona została przepustowość stacji Warszawa Centralna oraz szlaku Warszawa Centralna – Warszawa Zachodnia. Oznacza to, że prawie wszystkie pociągi dalekobieżne zatrzymują się w centrum Warszawy.