Potrzebni dawcy komórek macierzystych. Zgłoś się i pomóż chorym

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie przystąpił do corocznej akcji organizowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych. W tym roku współorganizatorem jest również fundacja DKMS. Komórki macierzyste, uzyskane dzięki dawcom mogą pomóc innym w leczeniu poważnych chorób hematologicznych, onkologicznych, metabolicznych czy immunologicznych.

Krew pępowinowa to szczególny rodzaj krwi, który można pobrać tylko podczas porodu. Jej pozyskanie trwa kilka minut, jest nieinwazyjne i bezbolesne dla matki i dziecka, a pobrane jednostki krwi posłużą osobom potrzebującym terapii komórkami macierzystymi w Polsce, ale i za granicą.

- Każda pacjentka, która zgłosi się do szpitala do porodu od 6 do 8 listopada i u której nie występują przeciwskazania do pobrania krwi pępowinowej, zostanie poinformowana o możliwości oddania jej na cele publiczne. Pozyskanie odbywa się za zgodą mamy. Krew pępowinową pobiera odpowiednio wyszkolony personel. Jest to nieskomplikowana, nieinwazyjna i bezpieczna zarówno dla matki, jak i dziecka procedura. Po narodzinach dziecka i urodzeniu łożyska dezynfekowany jest sznur pępowinowy i pobierana jest krew pozostała w pępowinie i łożysku. Materiał zostaje opisany i zabezpieczony do transportu do Banku Komórek Macierzystych – wyjaśnia Agnieszka Szczepanowska, położna oddziałowa Traktu Porodowego i Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej SPSK Nr 4 w Lublinie.