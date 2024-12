Pogoda na weekend. Przed nami pierwszy dzień kalendarzowej zimy

Piątek 20 grudnia 2024

Po nocnych opadach, związanych z przejściem frontu chłodnego, powolny spadek temperatury powietrza. Temperatura maksymalna od 6°C do 7°C. Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do -2°C. W ciągu całego dnia zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami porywisty.

Sobota 21 grudnia 2024 – pierwszy dzień astronomicznej zimy

Przed południem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, okresami umiarkowane z licznymi przejaśnieniami, ale chłodno od 0°C do -3°C. W dzień powolny wzrost temperatury do 5°C. W nocy spadek temperatury do -2, a lokalnie do -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany

z kierunków zachodnich. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe.

Niedziela 22 grudnia 2024 – pierwszy dzień kalendarzowej zimy

W ciągu dnia zachmurzenie miarkowane lub duże. W związku z przejściem chłodnego frontu atmosferycznego prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, z południowego zachodu. Temperatura minimalna wyniesie 1°C do -1°C.