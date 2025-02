Pojedynkowali się u Snajpera

145 zawodników było ocenianych parami. Gorszy odpadał. Do ścisłego finału przeszło 8 strzelców. Trzy konkurencje pistoletowe i jedną karabinową rozegrano na krytej strzelnicy Snajpera przy ul. Gospodarczej 27 gdzie oddawano punktowane strzały do tarcz oddalonych o 25m. Przygotowane zostały także stanowiska dla karabinów i pistoletów pneumatycznych. Tutaj odległość do tarcz wynosiła 10m.

W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:

Konkurencja karabin pneumatyczny 20:

1 Szatan Mikołaj Snajper Lublin 160 pkt.

2 Paluda Paweł Snajper Lublin 152 pkt.

3 Czubacki Mirosław Snajper Lublin 143 pkt.

Konkurencja pistolet pneumatyczny 20:

1 Kseniak Bartłomiej Snajper Lublin 174 pkt.

2 Ćwikliński Michał Jastrząb Elizówka 174 pkt.

3 Wójcik Jarosław Snajper Lublin 171 pkt.

Konkurencja pistolet sportowy 20:

1 Gładyszewski Grzegorz snajper Lublin 181 pkt.

2 Chmiel Marek Snajper Lublin 180 pkt.

3 Czabaj Artur Snajper Lublin 175 pkt.

Konkurencja pistolet centralnego zapłonu 20:

1 Ćwikliński Michał Jastrząb Elizówka 182 pkt.

2 Kuraś Tomasz Snajper Lublin 182 pkt.

3 Kseniak Bartłomiej Snajper Lublin 180 pkt.

Klasyfikacja łączna:

1 Ćwikliński Michał Jastrząb Elizówka 531 pkt.

2 Kseniak Bartłomiej Snajper Lublin 525 pkt.

3 Gładyszewski Grzegorz Snajper Lublin 524 pkt.

Finał:

1 Gładyszewski Grzegorz Snajper Lublin 16 pkt

2 Ćwikliński Michał Jastrząb Elizówka 14 pkt.

3 Kuraś Tomasz Snajper Lublin 9 pkt.