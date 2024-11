Polesie i Hortobágy: wędrówki żurawi pod okiem ekspertów

„Wędrówki lubelskich żurawi” to projekt, który od 2021 roku łączy ochronę przyrody z nauką i edukacją ekologiczną. Jednym z najważniejszych zadań w ramach akcji był dotychczas zakup specjalistycznego sprzętu do śledzenia trasy tych ptaków. Nadajniki GPS, które założono żurawiom rejestrują ich aktywność, temperaturę, a także wysokość na jakiej lecą.

W samym sercu Poleskiego Parku Narodowego (na torfowisku „Bagno Bubnów”) specjaliści ustawili również kamerę, dzięki której przez 24 godziny na dobę można podglądać gniazdujące ptaki. Oprócz żurawi można zobaczyć także m.in. gęgawę, czaplę białą czy czajkę. Obraz przekazywany jest na stronę lubelskie-zurawie.pl.

Fundacja dla Przyrody, która zajmuje się żurawią sprawą, zorganizowała w tym roku wyjazd do Parku Narodowego Hortobágy na Węgrzech. Taki wybór nie jest bez powodu, ponieważ mówimy o ważnym punkcie na trasie migracji ptaków – jest dla nich bezpiecznym schronieniem i miejscem spotkań.

Hortobágy to teren o powierzchni 82 tys. hektarów znajduje się na stepowej równinie we wschodnich Węgrzech, w części Niziny Cisańskiej na Wielkiej Nizinie Węgierskiej. Park stanowi największe jesienne zlotowisko żurawi na świecie. Liczba przebywających na tym terenie żurawi może dochodzić do 180 tys. osobników jednocześnie. Dzięki ogromnej powierzchni, dostępności wody i pól o zmiennych uprawach ptaki są tu bezpieczne i mają zapewnione żerowiska.

Spotkanie było okazją do obserwacji żurawi i wymiany wiedzy oraz doświadczeń z pracownikami tamtejszego parku.

– Ogromne znaczenie dla tego gatunku mają odpowiednie siedliska. Główne zagrożenia dla populacji żurawia to także pośrednia i bezpośrednia presja ze strony drapieżników, wycinka drzew w okresie lęgowym, kolizje z pojazdami na drogach samochodowych, susza oraz ekstremalne zjawiska pogodowe, zmiany siedliskowe, a także zbyt niski poziom wody wokół gniazd – zauważają eksperci z Fundacji dla Przyrody.

Przypominamy, że żurawie w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Jednak na terenie Lubelszczyzny nie podejmuje się działań czynnej ochrony tego gatunku. Pomysłodawcy projektu chcą wyeksponować ich rolę i znaczenie.