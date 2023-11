Policja otworzyła drzwi. Zobacz jak wygląda służba

Oprócz tego kontrterroryści zaprezentowali specjalistyczne wyposażenie, np. robota pirotechnicznego, czy kombinezon zakładany w przypadku działań związanych z eliminacją niebezpiecznych materiałów. Każdy z odwiedzających mógł przymierzyć strój i poczuć się jak funkcjonariusz na służbie.

Policjanci zachęcali młodych do wstępowania w szeregi policji. „Wejście” do jednego oddziału nie oznacza pozostania w nim aż do emerytury. Służba pozwala na rozwój osobisty i zawodowy.