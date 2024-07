Policjanci świętują. Uroczysty apel, awanse oraz pokaz musztry z okazji Święta Policji

Obchody święta rozpoczęły się mszą świętą w archikatedrze lubelskiej. Po niej uczestnicy przeszli na dziedziniec zamku, gdzie odbywało się dalsze świętowanie, w których udział wzięły władze miejskie i wojewódzkie, mieszkańcy oraz sami funkcjonariusze ich rodziny.

Lubelski garnizon policji tworzy 4800 funkcjonariuszy i 1300 pracowników.

- Chciałem Wam serdecznie podziękować za pełnioną służbę, za upór, za pracę, za troskę o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Nasze bezpieczeństwo i spokój to wartości, o które dbacie na co dzień, co zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek – mówił Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski zwracając się do funkcjonariuszy z lubelskiego garnizonu.