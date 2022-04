Policzyli, ilu jest Ukraińców. Lublin to już 400-tysięczne miasto

Zamość, Chełm, Włodawa i kopalnia. Tak chcą kłaść tory w Lubelskiem

Tory kolejowe mają dotrzeć do Janowa Lubelskiego, Łęcznej, Bogdanki, Kraśnika Fabrycznego i Włodawy. Łatwiejsze mają się stać podróże koleją do Zamościa. Przedstawiamy szczegóły inwestycji wpisanych do rządowego programu Kolej Plus.