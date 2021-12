„Polister Duszambr”. Wyrok w głośnej sprawie. Znany artysta kontra urzędnik

– Osoba, która pełni funkcję publiczną, musi mieć trochę grubszą skórę. Musi pozwolić innym na trochę więcej. Gdybyśmy przyjęli, że nie można danej osoby krytykować, nawet w sposób bardziej ostry, nie mielibyśmy wolności słowa i demokracji – mówił uzasadniając wyrok sędzia Mariusz Kurzępa.

To finał trwającego prawie dwa lata procesu.

Poszło o „Drzewo”

Marek Krakowski kierował Centrum Spotkania Kultur w Lublinie od połowy marca do końca lipca 2019 r. Spór z Jarosławem Koziarą rozpoczął się w maju, gdy artysta na Facebooku w niewybrednych słowach opisał jedną z decyzji ówczesnego szefa CSK. Chodziło o demontaż instalacji „Drzewo” w budynku instytucji.

– Wszystko prowadziło do szczęśliwego finału, powstała kilkutonowa konstrukcja wewnątrz dziedzińca aż… aż władzę przejął ignorant Polister Duszambr, sekretarz partii PiS i były kierownik poczty, „specjalista od postmodernizmu”. I ten barbarzyńca właśnie usuwa moją pracę z budynku, bo jest zbyt ograniczony, by ją zrozumieć. Szkodnik, który za parę miesięcy opuści w niesławie placówkę, musi jeszcze zniszczyć to, czego nie wyprodukował – napisał Koziara.

Krakowski jeszcze przed odejściem z CSK złożył pozew o naruszenie dóbr osobistych.