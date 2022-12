Podsumowanie 2022 roku. Co działo się w lubelskiej polityce?

Maj

Po ponad 12 latach województwo lubelskie odwiedził wracający do krajowej polityki lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Na końcu jego trasy po kraju znalazły się Międzyrzec Podlaski, Łęczna i Lublin.

Podczas spotkania w stolicy województwa wielu zebranych zaskoczył jeden z partyjnych działaczy z terenu, który zaapelował do byłego premiera: – Mam ogromną prośbę. Niech pan weźmie kija i pogoni te tłuste koty Platformy – mówił, nawiązując do tzw. „układu kraśnickiego”. Chodziło o cichą współpracę pomiędzy burmistrzem Kraśnika Wojciechem Wilkiem z PO, a pochodzącym z tego miasta marszałkiem województwa Jarosławem Stawiarskim z PiS.

– Sprawę znam i przyjrzę się temu. Nie jestem entuzjastą układanek, jakie tam się zdarzyły – odpowiedział Tusk i szybko zmienił temat.

Czerwiec

Nowe rozdanie w lubelskim PiS. Do tej pory lokalne struktury partii rządzącej podzielone były na 41 okręgów, pokrywających się z tymi, jakie znamy z wyborów do Sejmu. Po wewnętrznej reformie okręgów jest 94, tak, jak w wyborach do Senatu.

W czerwcu partyjne władze ogłosiły nazwiska nowych pełnomocników okręgowych. Z funkcjami pożegnali się Krzysztof Michałkiewicz (dotychczasowy okręg nr 6) oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin (okręg nr 7). W przypadku tego drugiego nie było to zaskoczeniem, bo już wcześniej było wiadomo, że tych funkcji nie będą mogły pełnić osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w ministerstwach. O niespodziance trudno mówić także w kwestii Michalkiewicza. Były wieloletni poseł i lider lubelskiego PiS, odkąd w 2019 roku przegrał w wyborach do Senatu, jest odsuwany w partii na boczny tor.

Nowymi szefami w okręgach zostali: poseł Sławomir Skwarek (okręg nr 14, powiaty: lubartowski, łukowski, opolski, puławski i rycki), marszałek Jarosław Stawiarski (okręg nr 15, powiaty: janowski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, świdnicki), lubelski radny Piotr Breś (okręg nr 16, Lublin), poseł Dariusz Stefaniuk (okręg nr 17, powiaty: bialski, parczewski, radzyński, miasto Biała Podlaska), bliski współpracownik wicepremiera Jacka Sasina Ryszard Madziar (okręg nr 18, powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski, miasto Chełm)oraz poseł Tomasz Zieliński (okręg nr 19, powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, miasto Zamość).

Lipiec

– To dla nas olbrzymi krok w przyszłość – mówił prezes PZL-Świdnik Jacek Lizucha po podpisaniu z Ministerstwem Obrony Narodowej umowy na dostawę 32 śmigłowców AW149 dla polskiej armii. Kontrakt opiewa na 8,25 mld zł, a maszyny docelowo mają być w całości składane w Świdniku. Ale pierwsze egzemplarze, które wojsko ma otrzymać w przyszłym roku, ze względu na konieczność uruchomienia nowej linii produkcyjnej najprawdopodobniej zostaną zmontowane we Włoszech, gdzie mieści się główna siedziba będącego właścicielem PZL-Świdnik koncernu Leonardo.

Przy okazji lipca, wracamy też do zarobków samorządowców. Jak się okazuje, w przypadku marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego niedawna dwukrotna podwyżka zarobków, to nie wszystko. Pochodzący z Kraśnika polityk dostał dodatkowe, dobrze płatne zajęcie, zostając członkiem rady nadzorczej PKP Cargo. Z raportu finansowego państwowej spółki za 2021 rok wynika, że roczne zarobki każdej z osób pełniących tę funkcję to ok. 125 tys. zł.