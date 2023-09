Polityk PSL chce odwołać szefa lubelskiej TVP. "Koza będzie miała więcej wspólnego z rzetelnością dziennikarską"

Stefaniak pismo do szefa publicznej telewizji Mateusza Matyszkowicza wysłał w ostatni piątek.

– Mamy dokładnie 30 dni do wyborów. To czas wzmożonej pracy także redakcji wszystkich mediów. W mojej ocenie to ostatni dzwonek na to, by na czele ośrodka TVP w Lublinie stanęła osoba, która będzie przestrzegała zasad rzetelnego dziennikarstwa – pisze (pisownia oryginalna) polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, który w nadchodzących wyborach ubiega się o mandat poselski w okręgu lubelskim startując z ostatniego miejsca na liście Trzeciej Drogi.

Jakub Stefaniak przed zaangażowaniem się w politykę był dziennikarzem. Pracował m.in. w lubelskim ośrodku TVP. I zapewnia, że wniosek o odwołanie Ryszarda Montusiewicza złożył nie jako kandydat do Sejmu, a jako były pracownik Telewizji Polskiej. W tej kwestii apeluje także do polityków Prawa i Sprawiedliwości

– Wiele nas dzieli, ale myślę, że w tej sprawie znajdziemy porozumienie. Został miesiąc do wyborów. Dla naszego wspólnego dobra wymieńcie go na kogokolwiek. Może nawet postawić na tym stanowisku kozę i gwarantuję, że będzie ona miała więcej wspólnego z rzetelnością dziennikarską – mówi Stefaniak. I dodaje: – Telewizja publiczna nie jest i nie powinna być niczyją własnością, żadnej partii politycznej.