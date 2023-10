Rozmowy o gospodarce z BCC. Z wiceministrem finansów o prognozach, planach i wizjach

To było jedno z ostatnich spotkań w ramach cyklu rozmów na temat polskiej gospodarki. W tej serii, BCC zaprasza polityków z różnych ugrupowań, aby przedstawili swój program gospodarczy. Spotkania są prowadzone w formie online z możliwością zadawania pytań politykom. Temat podjęli już m.in. przedstawiciele Konfederacji, Koalicji Polskiej i Trzeciej Drogi. Tym razem przyszedł czas na Prawo i Sprawiedliwość, którego reprezentantem był Artur Soboń.

- Polska gospodarka okazała się gospodarką, która zbudowała sobie zdrowe fundamenty i okazała się odporna na wszystkie szoki zewnętrzne. Bardzo szybko, czy po okresie pandemii, czy teraz w okresie związanym z szokiem wojennym, gospodarka wraca na swoją ścieżkę rozwoju. Przez wszystkie lata naszych rządów, rozwijaliśmy się w tempie średnio 4 proc. PKB. Średnia Unii Europejskiej to jest 1,7, więc dwa i pół razy szybciej. Jestem przekonany, że po tym trudnym roku 2023, kolejny rok jest to jest właśnie powrót na tę ścieżkę wzrostu i jakieś 3 lub 4 proc. PKB w roku 2024 – mówi Artur Soboń, wiceminister finansów.

- Jeśli spojrzymy na lubelską gospodarkę, to mamy o 30 tys. więcej firm porównując do 2015 roku. Średnio zarabiamy o 2,5 tys. zł więcej, średni dochód na gospodarstwo domowe jest o 10 tys. zł wyższy i mamy coraz większy udział w Produkcie Krajowym Brutto Polski. Jesteśmy w sytuacji spowolnienia gospodarczego i w sytuacji, w której przedsiębiorcy zderzyli się z wysoką inflacją, spadkiem konsumpcji. Z całą pewnością te wyzwania regulacyjne, to jest to o czym warto rozmawiać – dodał wiceminister.

Podczas około godzinnego spotkania, gość opowiedział o prognozach, planach i wizjach na rozwój Polski w sektorze gospodarki. Przedstawił założenia przyszłorocznej ustawy budżetowej, mającej poprawić m.in. sytuację finansową kraju i rozwiązać problemy przedsiębiorców.

