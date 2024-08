Polska powalczy o organizację igrzysk. Padła deklaracja premiera

- Z ministrem Nitrasem rozmawialiśmy o tym od dłuższego czasu. Od wielu miesięcy prowadzimy działania na rzecz urealnienia tego marzenia. Polska formalnie podejmie starania o organizację igrzysk. Życie pokaże, czy jest to realny cel. My będziemy to traktowali poważnie. Już niejedną rzecz udało nam się zorganizować. Może nie w tej skali, ale jeśli Polska się uprze, to potrafi osiągnąć wielkie rzeczy - powiedział w piątek Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Karczewie.

Realne wydają się terminy 2040 lub 2044 roku. - Ja już pewnie nie będę biegał po boisku, ale mogę dużo przez tych najbliższych lat zrobić, by to marzenie stało się bardzo realnym projektem – stwierdził premier.