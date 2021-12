Pomaganie to nie polityka. LAS Christmas, czyli kiermasz, warsztaty i spotkania

W jurcie stojącej w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie ruszył wczoraj kiermasz w ramach akcji LAS Christmas. Rok temu chodziło właśnie o drzewa i ekologię. Tym razem organizatorzy zwracają uwagę na to, że między tymi drzewami błądzą na granicy zmarznięci i głodni ludzie.

– Temat pomocy, zwłaszcza w aktualnych okolicznościach, wydał nam się bardzo ważny. Reagowanie na ludzkie krzywdy, na to, że gdzieś niedaleko są ludzie, którym grozi utrata życia – mówi Dominika Krzyżanowska z pracowni Sztuczka.

Działająca w Centrum Kultury Sztuczka na co dzień zajmuje się pracą z dziećmi i rodzinami. Właśnie dlatego oprócz kiermaszu (czynnego od 1 do 18 grudnia, w godz. 10-17), w ramach akcji LAS Christmas można wziąć udział w warsztatach tworzenia ozdób choinkowych i pierniczków (sobota, 4 grudnia), stoików świątecznych (11 grudnia), czy naturalnych kosmetyków (18 grudnia). Wytworzone produkty będzie można zabrać do domu, ale także zostawić na kiermaszu. Pieniądze ze sprzedanych produktów trafią do puszki, a potem wspomogą działania lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber, która zajmuje się pomocą imigrantom na granicy polsko-białoruskiej.

LAS Christmas to również spotkania tematyczne. Najbliższe, w sobotę w godz. 10-17 jest zatytułowane „Listy nie do Mikołaja”.

– Zachęcamy dzieci, żeby poczuły, że od ich zdania też zależą sprawy miasta czy szkoły – wyjaśnia Dominika Krzyżanowska. Dlatego dzieci będą mogły napisać do prezydenta miasta czy premiera rządu.

Kolejne spotkanie, w sobotę 11 grudnia będzie poświęcone sprawom wojny, a następne 18 grudnia problemowi uchodźstwa. Spotkania są przeznaczone dla dzieci już nawet w wieku 6-7 lat i starszych. Zapisy na warsztaty i spotkania pod adresem: sztuczka@ck.lublin.pl

– My nie wnikamy w żadne dyskusje polityczne czy ideologiczne. Pracownia Sztuczka zajmuje się działalnością dla dzieci. I wartość pomagania, dostrzegania kogoś kto potrzebuje w tym momencie pomocy, interesuje nas najbardziej – zastrzega Krzyżanowska.