Pomnikowe topole. O dwie takie więcej w Lublinie

W Lublinie jest teraz 256 drzew uznanych za pomniki przyrody. Topole to wśród nich raczej mało popularny gatunek. Jest takich 8, w większości czarnych.

„Są to: topola holenderska przy ul. Chrobrego (ustanowiona w 2012 roku), topola czarna na ul. Kasprowicza (2012), topola czarna na ul. Łopacińskiego (2015), topola czarna na ul. Lwowskiej (2015), topola czarna na ul. Spadochroniarzy (2012), topola holenderska na ul. Bazylianówka (2012), topola czarna na skrzyżowaniu ul. Rudnickiej z ul. Koryznowej (2021) oraz topola biała w Ogrodzie Saskim ustanowiona pomnikiem przyrody w 1997 roku” – podaje w komunikacie UM Lublin.

I zapowiada, że pomnikowych topól ma być więcej.

– Tym razem, wyjątkowo opieką prawną chcemy objąć nie dęby, jesiony czy lipy, jak to bywa zazwyczaj, ale topole. Przedkładając projekty uchwał, chcemy, by do zbioru najpiękniejszych i najbardziej wartościowych lubelskich drzew dołączyła topola kanadyjska na osiedlu LSM oraz topola biała na Tatarach obok Dworku Grafa – mówi Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Na liście drzew – pomników przyrody ma szanse znaleźć się topola kanadyjska rosnąca w okolicy ul. Tomasza Zana 51 / ul. Magdaleny Brzeskiej 5 / ul. Juliana Ochockiego 2 oraz topola biała, która znajduje się obok Dworku Grafa przy ul. Łęczyńskiej 114.

Samorząd przypomina przy okazji, że propozycję drzewa do objęcia ochroną prawną może zgłosić każda osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa czy organizacja pozarządowa. Ostateczne decyzje, po weryfikacjach urzędników, podejmują radni.