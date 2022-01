Poszukiwany śmieciarz, który podrzuca odpady w Lublinie. Straż Miejska apeluje o sygnały

Funkcjonariusze, jak zwykle w takich przypadkach, zabrali się za przeszukiwanie zawartości worków w poszukiwaniu czegoś, co doprowadziłoby ich do osoby, która pozbyła się odpadów. W przeszłości strażnikom udawało się już znaleźć koperty, rachunki i inne dane osobowe, dzięki którym pukali do właściwych drzwi, wręczali mandat sprawcy i kazali mu posprzątać. Tym razem sprawca pozostaje nieuchwytny.

– Cześć worków już przeszukaliśmy, część mamy jeszcze do przejrzenia – mówi nam rzecznik Straży Miejskiej. – W dalszym ciągu prowadzimy w tej sprawie czynności. Liczymy na informacje od mieszkańców. Jeżeli ktokolwiek ma informacje na ten temat lub widział przy wspomnianych ulicach samochód dostawczy lub ciężarowy, prosimy o kontakt z naszym dyżurnym.

Odpady w workach na razie leżą tam, gdzie zostały znalezione. Ich późniejsze wywiezienie i utylizacja może spaść na zarządców nieruchomości, na których znaleziono śmieci.

Numer telefonu do Straży Miejskiej to 986.