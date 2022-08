"Potrzymaj oko". Czego się można nauczyć na festiwalu w Lublinie

Na stole leżały żytnie słomki różnej długości, uczestnicy mieli nitkę i długie igły. Próbowali zrobić gwiazdę, ozdobioną kwiatkami z bibuły. – Kiedyś do wzmacniania pająków używano wosku, w czasie warsztatów to niemożliwe. Pomagamy sobie klejem – tłumaczyła instruktorka, która cierpliwie pomagała mocować kolejne słomki, żeby uczestnicy mogli zabrać gotowe gwiazdy.

Iwan przyjechał do Lublina z Ukrainy na początku marca. We wrześniu wybiera się do szkoły, choć jak mówi jego mama bardzo by chcieli już móc wrócić do domu. W piątek brał udział w warsztatach i zrobił pająka ze słomy (fot. Archiwum prywatne)