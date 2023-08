Powakacyjny rozkład jazdy. Warto to sprawdzić przed 4 września

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada zwiększenie kursów nr 21, 36 i 55 w dni powszednie. Natomiast linie nr 54 i 154 ponownie będą kursować również w weekend.

Z kolei, autobusy linii nr 5 w dni powszednie będą kursować według zmodyfikowanego rozkładu jazdy, uzgodnionego z urzędnikami ze Świdnika.

– W soboty i dni świąteczne zmieni się obsługa zalewu Zemborzyckiego. Wybrane kursy linii nr 15 będą dojeżdżały do przystanku Dąbrowa– precyzuje Monika Fisz z ZTM.

Co jeszcze? Przywrócone zostanie kursowanie linii nr 912. A linie nocne N1, N2 i N3 będą kursowały tak jak obecnie, to znaczy dwa razy w tygodniu (noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) co godzinę.

Nastąpi także korekta międzyprzystankowych czasów przejazdu. Ma to poprawić punktualność kursowania.

Nowe przystanki to:

1/ Granata 01 i 02 przy ul. Zemborzyckiej – dla linii nr 38

2/ Gęsia II 01 przy ul. Jana Pawła II – dla linii nr 12, 14, 26, 45, 46, 85, 150, 161 i N2.

Natomiast dotychczasowy zespół przystankowy WSSP otrzymuje nazwę Akademia W. Pola.

Utrzymane zostają objazdy

1. Gazowej dla linii nr 1, 13, 30, 34, 45, 154 i 161

2. Popiełuszki dla linii nr 2, 4 i 13

3. Doświadczalnej dla linii nr 14, 23, 36 i N2