Powojskowe i policyjne mienie znów do kupienia. Ile za łódź Mariusz, a ile za kultowego autosana?

Na nowych właścicieli czekają m.in. trzy łodzie motorowe, które mają za sobą służbę w policji. Najtańszą z nich – łódź Mariusz– wyceniono na 13 tys. zł. Więcej, bo odpowiednio: ponad 20 tys. i 21 tys. zł, trzeba będzie zaoferować za motorówki norweskiej marki Askeladden oraz amerykańskiej firmy Quicksilver.

Na przetargu organizowanym przez lubelski oddział AMW znajdziemy także dwa kultowe autobusy pasażerskie autosan H10-10 w cenach wyjściowych 17 tys. zł za sztukę.

Do kupienia jest też ford transit 330 2.4 TCI, za którego trzeba będzie zaoferować przeszło 9.5 tys. zł. W Lublinie Agencja oferuje również przyczepy transportowe średniej ładowności D-46. Ich ceny wywoławcze wahają się między 5 a 5,5 tys. zł.

Lubelski przetarg powinien przyciągnąć uwagę osób, które szukają wyposażenia do składowania i przechowywania towarów. W ofercie znajdują się trzy pakiety regałów magazynowych, zawierające od 16 do 22 sztuk regałów z półkami drewnianymi, w cenach od 1,6 do 2,2 tys. zł. Do wzięcia jest również zestaw 17 metalowych szaf na ubrania w cenie wywoławczej 1,4 tys. zł. W Lublinie kupimy też dwa pakiety skrzyń drewnianych, od 590 do 773 sztuk, które wyceniono odpowiednio na: 750 zł i 950 zł.

Coś dla siebie na przetargu znajdą majsterkowicze oraz właściciele warsztatów. W ofercie dostępne są m.in.: frezarka narzędziowa FND-25 (cena wywoławcza: 6,3 tys. zł), spawarka elektryczna (400 zł), szlifierka stołowa (600 zł), tokarka stołowa TSB-16 (2,8 tys. zł), wiertarka udarowa marki Bosch (150 zł) oraz 11 pakietów ze sprzętem warsztatowym (od 500 do 2,5 tys. zł).

Interesującą pozycją dla osób mieszkających w domach jednorodzinnych oraz działkowców są pakiety z drewnem opałowym w cenie wywoławczej 16 zł za m3.

Potencjalni nabywcy przed złożeniem ofert będą mogli to co chcą kupić w najbliższy czwartek (11 lipca) oraz w poniedziałek (15 lipca) w godz. 8.00-14.00. Szczegóły dostępne są na stronie Agencji amw.com.pl

Warunkiem udziału w planowanym przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej pozycji, która musi zostać zaksięgowana przez AMW najpóźniej w przeddzień terminu przetargu, a także złożenie oferty do 19 lipca br. do godziny 11. Do proponowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Otwarcie ofert odbędzie się 19 lipca br. (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie lubelskiego oddziału AMW przy ul. Łęczyńskiej 1.