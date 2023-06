Lublin: O włos o tragedii! "Człowieku! Życie Ci nie miłe?"

Kolekcjoner i biznesmen. Z Radzynia Podlaskiego w świat sztuki

Sztuka była dla mnie odskocznią od poukładanego świata biznesu. Przyszedł jednak moment, że zdecydowałem się postawić ją na pierwszym miejscu. Sztuka to pamiętnik. Coś, co zapisuje część duszy artysty, w danym miejscu i momencie. Samo obcowanie z nią jest magiczne – Jakub Fijewski to pochodzący z Radzynia Podlaskiego kolekcjoner i przedsiębiorca, który kilkunastoletnie zainteresowanie sztuką przekłada dzisiaj na reprezentowanie uznanych artystów.