Premier powołał wicewojewodów lubelskich. Te nazwiska nie są zaskoczeniem

- Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał wicewojewodów lubelskich. Stanowisko I wicewojewody objął Wojciech Wołoch. Na stanowisko II wicewojewody został powołany Andrzej Maj – poinformowało we wtorek biuro prasowe Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Te nominacje nie są zaskoczeniem. O tym, że to właśnie ta dwójka znajdzie się w ścisłym kierownictwie LUW, mówiło się od kilku tygodni. Właśnie te dwa nazwiska jako swoich prawdopodobnych zastępców wskazywał tuż po objęciu funkcji w drugiej połowie grudnia wojewoda Krzysztof Komorski. Na potwierdzenie tej informacji trzeba jednak było poczekać do zakończenia rozmów między ugrupowaniami tworzącymi nowy rząd. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, stanowiska wicewojewodów lubelskich przypadły Polsce 2050 oraz Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.

Z pierwszą z tych formacji związany jest Wojciech Wołoch, dla którego będzie to powrót do urzędu wojewódzkiego. To były funkcjonariusz Straży Granicznej, który w 2010 roku przeszedł na emeryturę. Następnie pracował właśnie w gmachu przy ul. Spokojnej w Lublinie jako dyrektor Biura Obsługi Urzędu. W ostatnich wyborach pełnił funkcję szefa sztabu partii Szymona Hołowni w Lubelskiem.

Andrzej Maj jest politykiem PSL. W przeszłości zawodowo był związany m.in. ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku i lubelskim oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora. W latach 2013-2018 był starostą kraśnickim. Od 2019 roku do chwili obecnej był prezesem zarządu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego. W ostatnich wyborach parlamentarnych startował z lubelskiej listy Trzeciej Drogi (tworzonej przez PSL i Polskę 2050), zdobywając 5140 głosów. Obejmując stanowisko w LUW będzie musiał zrezygnować z mandatu radnego powiatowego w Kraśniku.

Zakres obowiązków nowych wicewojewodów nie został jeszcze ustalony. Podział kompetencji w kierownictwie urzędu ma być przedstawiony podczas zaplanowanej w najbliższych dniach konferencji prasowej.