Premiera. Ich własna Modrzewska

Od sierpnia kilka osób prowadziło coś w charakterze artystycznego śledztwa poświęconego queerstorii Krystyny Modrzewskiej. W efekcie powstało „Trzy razy Modrzewska”. Forma tryptyku teatralnego z trzech perspektyw: słowa, ruchu i nowych mediów.

– Opowiadamy o Krystynie Modrzewskiej, ale też dialogujemy z jej doświadczeniami. Oddajemy tak naprawdę jej głos, bo Krystyna mówi tam o sobie. Młodzież biorąca udział metaforycznie z nią rozmawia i dzieli się swoimi doświadczeniami. Dzieli się też tym, co proces grupowy, w którym jesteśmy, z nimi zrobił.

W spektaklu mówimy dużo o tożsamości, dorastaniu, autoidentyfikacji, o mierzeniu się z kontekstami społecznymi. O wspólnocie, historii i współczesności. O ciele, gender, seksualności i tożsamości. Czule, blisko – wylicza Simona Kasprowicz, osoba zajmująca się animacją kultury, twórczością artystyczną i aktywizmem. Kilka lat temu zainteresowała się postacią pisarki, naukowczyni, emigrantki żyjącej na styku międzywojnia, II wojny światowej i PRL-u.

Queerowa genealogia

– Nastąpiło to na początku mojej współpracy z Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN i Stowarzyszeniem Studnia Pamięci. W pewnym momencie niesamowicie mnie zainteresowała, i nadal interesuje, queerowa genealogia. Jakieś takie poczucie łączności i linearności z kolejnymi pokoleniami. Formy reprezentacji, od których możemy się odbić jako osoby queerowe aktualnie żyjące w lokalnym kontekście. Tych parę lat temu niesamowicie mi tych źródeł w Lublinie brakowało.

Dalej nie ma ich zbyt wiele. Po prostu pytałam moje osoby współpracownicze i osoby znajome, czy może coś wiedzą albo mają dostęp do źródeł związanych z queerowym lubelskimi postaciami poza Józefem Czechowiczem. Takimi, które żyły i działały w Lublinie zgodnie ze swoją tożsamością. Pierwsze nazwisko, które jakoś obiło mi się o uszy to była właśnie Modrzewska – wspomina Simona Kasprowicz, którą uderzyło, że w głównych źródłach, obszernych artykułach nie ma wzmianki o transpłciowości Modrzewskiej. Transpłciowości, która była absolutnie jawna i opisywana we wspomnieniach bardzo sugestywnym językiem.

– Miałam poczucie głębokiego wymazania właśnie tego niesamowicie esencjonalnego faktoru, jeśli chodzi o tożsamość, która też mnie, jako osobie trans, wtedy jeszcze w procesie samoidentyfikacji, byłaby niezwykle potrzebna.

Chyba wówczas pojawiła się we mnie jakaś fascynacja Modrzewską i pojawił pomysł, żeby przekuć jej queerstorię, transstorię, herstorię w formę artystyczną. W pewien sposób odzyskać to, co było dla tej osoby istotne, bo wiele mówiła o tym w swoich książkach wspomnieniowych. Znaleźć łączność pomiędzy tamtymi doświadczeniami a doświadczeniami osób queerowych żyjących w Lublinie tu i teraz – dodaje Kasprowicz.