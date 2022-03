Problem z ukraińską hrywną. Interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich

Z naszych ustaleń wynika, że już w czwartek po południu w NBP odbyło się spotkanie kierownictwa banku centralnego. Zastanawiano się, co zrobić z problemem hrywny. Od kilku dni opisujemy sytuację uchodźców z Ukrainy. Przyjeżdżają do Polski z gotówką, sądząc, że łatwo ją tu wymienią na złotówki. Dzięki temu będą mieli za co żyć.

Okazuje się jednak, że wiele kantorów nie skupuje już hrywien. Komercyjne banki w ogóle nie świadczą takich usług. Jeżeli już komuś uda się sprzedać walutę, to za 3, 4 może za 5 zł za 100 hrywien. Mimo że oficjalny kurs NBP to niemal 14 złotych.

Zgodnie z naszymi informacjami, jeszcze w piątek NBP może podjąć decyzję, co zrobić w takiej sytuacji.

To efekt naszego działania. Sprawą zainteresowaliśmy posłów: Gabrielę Masłowską (PiS), Martę Wcisło (PO), Artura Sobonia (PiS), Jerzego Bieleckiego (PiS), a Sławomir Zawiślak (PiS) w piątek zadeklarował, że jeżeli będzie potrzebna interwencja, to także się w nią włączy.

Sprawa została także poruszona w Sejmie, a stało się to po naszej rozmowie z posłem PSL, Janem Łopatą.

Tymczasem już zaczął działać Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek.

– RPO zwraca się również o informacje co do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej w sprawie wsparcia Polski i innych krajów przyjmujących uchodźców, w celu wypracowania humanitarnych rozwiązań, w tym obejmujących interwencyjny skup hrywny – informuje biuro rzecznika.

Wiącek wysłał pisma do premiera i prezesa NBP. W tym drugim czytamy: – Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na sytuację

ekonomiczną i godność obywateli Ukrainy, którzy w obawie przed wojną poszukują schronienia w Polsce.

RPO w tym liście dodaje, że oczekuje informacji w sprawie podejmowanych przez NBP działań.

Pisząc do premiera, Wiącek zauważa: – Byłbym także zobowiązany za wskazanie, czy rozważane jest zwrócenie się do instytucji unijnych w sprawie wsparcia Polski i innych krajów przyjmujących uchodźców, w celu wypracowania humanitarnych rozwiązań, w tym mających charakter skupu interwencyjnego hrywny.