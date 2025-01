Profesor Leszek Mądzik urodził się 1945 roku w Bartoszowinach. Jest człowiekiem wielu talentów – reżyserem, malarzem, fotografem, autorem plakatów i grafiki książkowej, a do tego wybitnym pedagogiem. W Kielcach ukończył Liceum Plastyczne, a na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiował na Wydziale Historii Sztuki. To właśnie wtedy rozpoczęła się jego przygoda z Lublinem.

- Wcześniej miałem trzy podejścia do różnych uczelni artystycznych. Odnalazłem się na KUL-u, gdzie mnie przyjęli. To tu w Lublinie ktoś dostrzegł moje malarstwo - przyznaje artysta.

Pierwsze prace scenograficzne profesora Mądzika okazały się początkiem powołania Sceny Plastycznej KUL, autorskiego teatru założonego w 1969 r. przy Teatrze Akademickim KUL. Profesor tworzył także w teatrach dramatycznych w Lublinie, Łodzi i Warszawie. Jest autorem scenografii na wielu scenach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec. Prowadził zajęcia ze studentami, z którymi wystawiał widowiska na zaproszenie uniwersytetów oraz szkół artystycznych, między innymi w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco, Hamburgu, Lyonie i Pradze. Od 2006 r. stale publikuje felietony na łamach kwartalnika literackiego „Akcent”. Obecnie prof. Leszek Mądzik prowadzi Galerię Sztuki KUL oraz jest kuratorem Galerii Saskiej, w której prezentowane są dzieła wybitnych polskich i zagranicznych plakacistów, grafików, rysowników, malarzy, w formie wielkoformatowych wydruków na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego w Lublinie.

- Ta Galeria to czasami jedyna okazja do obcowania ze sztuką. Czasami jest korek, ludzie czekają na autobus i patrzą co się tam znowu dzieje. A zapraszamy naprawdę wybitnych artystów do zaprezentowania swoich dzieł. Oni dają odpowiedź na pewne rzeczy np. poprzez plakat, czy fotografię - mówi Mądzik.

Według władz miasta profesor Leszek Mądzik jest postacią kluczową w kulturze polskiej ze względu na jego wszechstronny wkład w różnorodne dziedziny sztuki, w tym scenografię, reżyserię, malarstwo i fotografię. Znany jest z eksperymentowania z różnymi formami sztuki, zaś jego podejście do scenografii i reżyserii jest niekonwencjonalne, często wykraczające poza utarte schematy. Jako malarz i fotograf Profesor Mądzik również przyczynił się do rozwoju polskiej sztuki wizualnej. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w różnych dziedzinach artystycznych, krajowych i międzynarodowych, a także najwyższych państwowych odznaczeń i medali.

Decyzja o nadaniu tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin dla Profesora Mądzika zapadła na sesji Rady Miasta 19 grudnia. Został on wyróżniony m.in. za wkład w rozwój kulturalny naszego miasta oraz inspirację dla młodych twórców i promocję regionu na arenie międzynarodowej.

Obecnie Lublin posiada już 23 Honorowych Obywateli. W tym gronie jest m.in. Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prof. Norman Davies i Krzysztof Cugowski.