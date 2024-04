Profesor Zbigniew Pater nadal na czele Politechniki Lubelskiej

Wybory odbyły się 16 kwietnia. Zwycięzcę poparła zdecydowana większość głosujących elektorów. By zostać wybranym, musiał uzyskać 118 głosów.

- Na spotkaniu wyborczym było 236 osób, w głosowaniu wzięło udział 236 osób, ważnych oddano 235, jeden głos był nieważny. Kandydat uzyskał 197 głosów. Profesor przekonał nas swoim programem, dokonaniami jakie do tej pory zostały zrealizowane i nie było wątpliwości, że pan profesor wypełnił wszystkie obietnice, które do tej pory złożył. Mamy nadzieję, że ta nowa kadencja również będzie pełna sukcesów- mówiła prof. Małgorzata Pawłowska.



Druga i ostatnia jak wynika z przepisów kadencja rektora prof. Zbigniewa Patera zapowiada się intensywna i pełna wyzwań. Jak podkreśla stary - nowy rektor, w czterech najbliższych latach Politechnika Lubelska musi się rozwijać w sposób zrównoważony.



-Uczelnia techniczna to trzy obszary: nauka, dydaktyka oraz komercjalizacja. W nauce dążymy do tego, żeby uzyskać status uczelni badawczej, takie działania podejmujemy i konsekwentnie będziemy realizować. Konkurs ma być w 2026 roku. W dydaktyce będziemy otwierać nowe kierunki studiów, ale przede wszystkim koncentrować się na tym, żeby uzyskać odpowiednią liczbę kandydatów na studia, którzy pozwolą uczelni funkcjonować w sposób komfortowy. W komercjalizacji chcemy przekuć nasz świetny sukces w zakresie pozyskiwania patentów na środki pieniężne. Każdy wydział chce się modernizować, zmieniać, a oprócz tego będziemy realizować wielkie inwestycje centralne związane z budową IT Tower- wymieniał rektor Pater.

Profesor Zbigniew Pater podziękował społeczności akademickiej za wsparcie i zaufanie. Podkreślił, że sam by nic nie zrobił. Prosił o dalszą współpracę i wspólne realizowanie ambitnych planów.



- Chciałbym, aby Politechnika Lubelską była miejscem, które stwarza możliwości rozwoju oraz działa sprawnie i przyjaźnie, zapewniając jednocześnie wszystkim jej członkom poczucie bezpieczeństwa. Będę szukał porozumienia i konsensusu – podsumował rektor prof. Zbigniew Pater.