Prognoza pogody na Wigilię. Białe święta, czy jednak śnieżne błoto?

– Noc z poniedziałku na wtorek z zachmurzeniem na ogół dużym, jedynie na wschodzie kraju początkowo małym i umiarkowanym. Miejscami marznący deszcz powodujący gołoledź, na zachodzie i w centrum kraju stopniowo przechodzący w deszcz – przewidują synoptycy i dodają, że początkowo na wschodzie będą występowały opady śniegu. Temperatura minimalna ma wynieść od –8°C na wschodzie do 1°C na zachodzie.

Z kolei we wtorek ma być pogodnie i bez opadów (na południu i południowym zachodzie), ale na południu Podkarpacia możliwy jest słaby deszcz. Będzie zamarzał, co spowoduje gołoledź.

– W pozostałej części kraju więcej chmur, słabe opady deszczu, we wschodniej połowie Polski początkowo opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C na wschodzie i południu do 6°C na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim oraz nad morzem. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, lokalnie na południu kraju w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych – podaje IMGW.

W nocy z wtorku na środę mają wystąpić mgły, które ograniczyć widzialność do 300 metrów. Przewidywane jest duże zachmurzenie i słabe opady deszczu.

– Temperatura minimalna na północy i w centrum wyniesie od –1°C do 3°C, tylko nad morzem około 5°C; na południu od –4°C do 0°C, a przy dłuższych rozpogodzeniach możliwy spadek temperatury do –7°C – podają synoptycy.

Środa na zachodzie, północy i w centrum zapowiada się pochmurnie.

Temperatura maksymalna od 0°C na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Pogórzu Karpackim do 3°C w centrum kraju i 7°C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, południowy.

– W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na południu także opady marznące powodujące gołoledź. W górach opady śniegu. Temperatura od 2°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 75 km/h, południowo-zachodni – wylicza IMGW.

W piątek ma być pochmurno z opadami deszczu, na wschodzie i Pogórzu Karpackim. Śnieg także jest zapowiadany – ale w górach

Temperatura: Od 2°C do 6°C.

– W sobotę i w niedzielę zachmurzenie duże, okresami umiarkowane. Gdzieniegdzie opady deszczu, na północy i na Pogórzu Karpackim także opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Ciepło, od 2°C na północnym wschodzie do około 8°C w centrum kraju i 10°C, 11°C na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich – przewidują synoptycy.