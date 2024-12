Prokurator częstował ciastkami z marihuaną. Jest akt oskarżenia

Sprawa sięga 2021 roku, kiedy to oskarżony Bartosz F. podał kobiecie środek odurzający, a konkretnie ciastka z konopi z zawartością THC. Do takiego zdarzenia doszło w jednym z lubelskich hoteli. Jak ustalili śledczy, poszkodowana zjadła „poczęstunek”, co w efekcie spowodowało odurzenie i zatrucie. 49-letni prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych. Odmówił również składania wyjaśnień i nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 3 lat więzienia.