Przebudowa Unii Lubelskiej ma ruszyć już wiosną

Na zorganizowanej w piątek przed południem konferencji prasowej prezydent Krzysztof Żuk, wiceprezydent ds. inwestycji i rozwoju Tomasz Fulara oraz dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Grzegorz Malec zapowiedzieli przebudowę jednej z głównych ulic prowadzących do dworca metropolitalnego. Mowa o 850 metrowym odcinku ulicy Unii Lubelskiej. Wiosną przyszłego roku mają ruszyć prace na fragmencie od galerii Vivo do ronda przy Gali.

– Kompleksowa przebudowa, jeżeli chodzi o te sieci podziemne, techniczne. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wszystkie sieci elektryczne. Trakcja trolejbusowa też jest tutaj do modernizacji – zapowiada zakres prac dyrektor ZDiTM Grzegorz Malec. – Droga będzie miała tutaj, jeżeli chodzi o nawierzchnię, trzy pasma, po każdej stronie wydzielony buspas dla autobusów. Zatoki przystankowe też zmodernizujemy przy ulicy Stolarskiej i Targ pod zamkiem, tam się pojawią nowe perony, wyświetlacze, biletomat.

Najważniejszym elementem przebudowy będą jednak dwa mosty wybudowane w latach 80. ubiegłego wieku. Mają powstać tutaj dwie nowe przeprawy, podobnie jak te stare, oparte na filarach. Jak zastrzegają jednak rządzący, ruch w tym rejonie, mimo tak dużej inwestycji ma się nadal odbywać płynnie. W związku z tym, potencjalny wykonawca będzie musiał najpierw przebudować jeden most, potem oddać go do użytkowania i dopiero wtedy będzie mógł przystąpić do przebudowy mostu znajdującego się od strony galerii Gala.

Wzdłuż całej ulicy mają pojawić się bezpieczne drogi rowerowe i chodniki. Dodatkowo wykonawca dokona nasadzeń 200 nowych drzew oraz 5,5 tys. krzewów.

Komunikacja miejska w trakcie remontu będzie miała priorytet. Malec nie wyklucza tworzenia przewiązek, śluz i tzw. bypassów, które pozwolą na kursowanie autobusów w trakcie prac. Zachowany ma być również dojazd do wszystkich instytucji i miejsc znajdujących się przy tej drodze, czyli między innymi komisariatu policji, targu, czy Caritasu.

Koszt tych prac? Około 90 mln zł, choć jak mówi dyrektor ZDiTM Grzegorz Malec, kwotę tą zweryfikuje rynek. Miasto zapewniło sobie jednak dofinansowanie do tej inwestycji z funduszy europejskich w ramach projektu „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin”.

– Ważny układ komunikacyjny dla naszego miasta. Właściwie przedostatni o takim charakterze i o takiej wadze – mówi o tym remoncie prezydent Lublina Krzysztof Żuk. – Do programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej” będziemy również składać inne wnioski dotyczące ulicy Zana, przebudowy od Nadbystrzyckiej do Kraśnickiej, budowa węzła przesiadkowego Trześniowska – zapowiada Żuk.

Tym ostatnim, tak dużym i znaczącym projektem nie będzie jednak żaden z wymienionych przez prezydenta projektów. Jak przyznaje, ma nim być przebudowa układu skrzyżowania Turystycznej, Mełgiewskiej i Andersa, gdzie również znajduje się kilka mostów, które wymagają pilnego remontu. Jak zapewnia prezydent, przygotowania do tej przebudowy już trwają.

– Tych inwestycji będzie dużo, dużo więcej. Natomiast nie takiego charakteru, gdzie mamy prawie kilometr drogi z mostami tutaj i tam mosty i skrzyżowania Mełgiewska, Andersa i Turystyczna – twierdzi Żuk.

Miasto ma już podpisaną umowę na zaprojektowanie tego fragmentu jak zapewnia Malec, co potrwać ma około półtora roku do dwóch lat. Z gotowym projektem miasto zacznie starać się o fundusze europejskie i dopiero wtedy możemy się spodziewać ostatniej z wymagających, wielkich inwestycji drogowych zaplanowanych przez administrację kierowaną przez prezydenta Żuka.

Na oferty dotyczące Unii Lubelskiej Ratusz czeka do 5 listopada.